Der Bundesverband "Liberaler Mittelstand e.V." mahnt die FDP, ihren Markenkern Wirtschaftskompetenz nicht zu vernachlässigen. Dies gelte auch für die Wahlempfehlungen zur Europaliste. Die FDP wird am 27. Januar 2019 in Berlin auf einem Europaparteitag ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai bestimmen. "Für die der FDP nahestehenden Unternehmerinnen und Unternehmer ist es wichtig, dass sich unter den ersten acht Europakandidaten wenigstens ein Vertreter des Liberalen Mittelstands wiederfindet", fordert der Bundesvorsitzende und FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas L. Kemmerich.



"Unser Motto lautet 'Mittelstandskompetenz in die Parlamente'", so Kemmerich. Dies gelte auch für Europa. Die FDP laufe derzeit Gefahr, ihre Profilschärfe zu verlieren. Spitzenkandidat des Liberalen Mittelstands für die Europawahlen 2019 ist der Unternehmer Thomas Philipp Reiter, der für die FDP Schleswig-Holstein auf Listenplatz 2 gewählt wurde.



Pressekontakt: Liberaler Mittelstand e.V. Generalsekretär Thomas Philipp Reiter Tel. (0172) 910 20 20 E-Mail tpr@liberaler-mittelstand.eu