In der Türkei ist die Inflation leicht gesunken, dafür explodiert der Zwiebelpreis. Das Land schlingert zwischen Inflation und Rezession. Einem von beiden wird es nicht entkommen.

Am 26. November erfolgte der Zugriff. Eine türkische Spezialeinheit dringt in das Lagerhaus bei Istanbul ein. Die Beamten fanden dort, was sie bereits vermutet hatten. Drei Verdächtige wurden festgenommen und 1300 Tonnen des sensiblen Materials konfisziert. Drogen? Waffen? Nein, Zwiebeln.

21 Prozent Inflation im vergangenen Monat - und Berat Albayrak, der neue mächtige Mann der türkischen Wirtschaft, jubelt. "Der Kampf gegen die Inflation ist gewonnen!" Schließlich sei es gelungen, die Preissteigerungen um vier Prozent zum Oktober zu senken, das Schlimmste sei nun überstanden. Wäre da nicht die Zwiebel...

Schon länger haben viele Türken das Gefühl, die eigentlichen Preissteigerungen seien viel höher als die von der Regierung angegebenen 25 Prozent. Bei der Zwiebel aber ist es mehr als offensichtlich. Laut der türkischen Statistikbehörde war der Preis für ein Kilo Zwiebeln von 1,3 Lira im November vergangenen Jahres auf 3,6 Lira gestiegen, das sind etwa 0,6 Euro. Vor allem im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich Zwiebeln: um 51 Prozent.

Ankara versucht derweilen, öffentlichkeitswirksam Unternehmern den Schwarzen Peter zuzuschieben. Es ist die Rede von vaterlandslosen Gesellen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern wollen, die Lebensmittel zur Spekulation horten und somit die Preise treiben. Seit Herbst patrouillieren eben auch Spezialeinheiten der Polizei durch Supermärkte und mahnen alle Besitzer, dass Preiserhöhungen von mehr als zehn Prozent illegal seien. "Diese Leute werden dafür einen Preis zahlen!", drohte Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli verkündete, "man werde Zwiebel-Opportunisten jagen".

Besonders hart traf es den türkischen Zwiebelproduzenten Polatli. Inspekteure hatten in den vergangenen Tagen die Lagerhäuser untersucht und dem Unternehmen heimliches Horten von Zwiebeln unterstellt, um die Preise zu treiben.

