Die entwickelten Staaten beanspruchen rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung durch Steuern und Abgaben, Tendenz steigend. In Deutschland wächst der Steueranteil überdurchschnittlich.

Deutschland ist für Steuerzahler kein besonders vorteilhaftes Land. Die Steuereinnahmen des Staates liegen hierzulande konstant über dem Durchschnitt anderer Industrieländer, wie eine aktuelle Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt.

Das Verhältnis von Steuereinnahmen des Staates zum Bruttosozialprodukt lag 2017 in den 34 entwickelten OECD-Ländern zwischen 16,2 Prozent in Mexiko und 46,2 Prozent in Frankreich. Der durchschnittliche Anteil der Steuern am BIP in der OECD ist 2017 von 34,0 auf 34,2 Prozent gestiegen. Seit der Finanzkrise von 2008 steigt er kontinuierlich. Nur 15 OECD-Länder meldeten einen Rückgang des Steueranteils an der Wirtschaftsleistung zwischen 2016 und 2017.

In Deutschland steig der Steueranteil seit dem Jahr 2000 von 36,2 auf 37,5 Prozent im Jahr 2017. Das ist zwar deutlich weniger als im Spitzenreiterland Frankreich (von 43,4 auf 46,2) oder in Italien (von 40,6 auf 42,4), aber viel mehr als in anderen, besonders wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften wie der Schweiz (27,6 auf 28,5), Südkorea (21,5 auf 26,9) und nicht zuletzt den USA (28,2 ...

