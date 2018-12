Es hätte ein Grundsatzurteil werden können, über das sich Millionen Mieter gefreut hätten - und das wohl viele Vermieter verärgert hätte. Doch es kam anders.

Es hätte ein Grundsatzurteil werden können, über das sich Millionen Mieter gefreut hätten - und das wohl viele Vermieter verärgert hätte. Doch es kam anders. Verhandelt wurde der Fall von Mietern zweier Wohnungen aus dem schleswig-holsteinischen Glinde, bei Hamburg gelegen. Deren 1968 und 1971 erbauten Wohnungen entsprachen nicht mehr heutigen Standards, etwa in Sachen Wärmedämmung. Und so kam es - wie in vielen Wohnungen - zu Schimmel.

Die Rollen sind dann meist klar verteilt: Mieter sehen die Ursache in Baumängeln der Wohnung. Vermieter gehen davon aus, dass die Mieter nicht richtig heizen und lüften. So war es auch hier. Die Vorinstanz, das Landgericht Lübeck, hatte sich hinter die Mieter gestellt. Tatsächlich begünstigten Baumängel, sogenannte Wärmebrücken, die Schimmelbildung. Selbst mit regelmäßigem Lüften könnten die Mieter das Problem nicht beheben.

Schon ein Schimmelrisiko durch solche bauliche Gegebenheiten könne ein Mangel sein, der Mieter dann auch zur Minderung ihrer Miete berechtigt. In einem der beiden Fälle sollte der Vermieter sogar einen Kostenvorschuss von 12.000 Euro zahlen, damit eine Innendämmung angebracht werden ...

