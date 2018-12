Langsam steuert die EZB in Richtung einer weniger expansiven Ausrichtung. Allerdings muss die Konjunktur mitspielen.

In der Europäischen Zentralbank (EZB) nimmt Insidern zufolge die Debatte über den besten Weg aus der ultralockeren Geldpolitik langsam Fahrt auf. In der Diskussion sei unter anderem eine Auflage neuer Langfristkredite und eine gestaffelte Abfolge künftiger Zinserhöhungen, sagten mehrere Personen aus dem Umfeld der Währungshüter der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Überlegungen seien aber noch in einem frühen Stadium. Auf der nächsten Zinssitzung am 13. Dezember in Frankfurt werde über diese Themen wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Die EZB lehnte eine Stellungnahme am Mittwoch ab.

Nach Jahren des ultrabilligen Geldes steuern die Euro-Wächter langsam in Richtung einer weniger expansiven Ausrichtung um. Diese Aufgabe ist immens. Denn sie wollen erreichen, dass die geldpolitische Wende nicht zu Turbulenzen führt.

