Der Kunststoffhersteller Covestro will seine Anteilseigner mit weiteren Aktienrückkäufen bei der Stange halten. Angesichts der weiterhin "starken finanziellen Position" von Covestro wolle der Vorstand den Handlungsspielraum für mögliche weitere Rückkaufprogramme schaffen, kündigte Finanzchef Thomas Toepfer am Mittwoch an.

