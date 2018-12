Maana, der Pionier im Bereich der digitalen Wissenstechnologie, gab die Erweiterung seines europäischen Betriebs und die Eröffnung eines Büros in London bekannt. Der britische Hauptsitz ist die fünfte Niederlassung des Unternehmens seit seiner Gründung 2013. Das Büro befindet sich am One Canada Square, in einem ikonischen Gebäude in Canary Wharf einem reichen Kulturbezirk, in dem verschiedene Fortune Global 500 Unternehmen zuhause sind.

Diese Expansion unterstreicht die Marktreaktion auf die Lösung von Maana, die Knowledge Platform (Wissensplattform), mit der industrielle Organisationen die unternehmensweite Entscheidungsfällung beschleunigen, betriebliche Effizienzen fördern und beachtliche CAPEX- und OPEX-Verbesserungen erzielen kann.

"Wir freuen uns darauf, mit den führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeiten zu dürfen den Beschleunigern für Wandel die die Barrieren der Daten- und Organisationssilos ausräumen, sodass ihre Unternehmen die Vorteile einer vollständig digitalisierten Infrastruktur genießen können", erklärte Babur Ozden, Gründer und CEO von Maana. "Von unserem neuen Londoner Büro aus werden wir unsere wachsende Kundenbasis in Europa unterstützen und Zugang zu den besten Talenten haben, um unsere Organisation zu vergrößern."

Das Büro in London erweitert die bestehende Präsenz von Maana in Palo Alto, Kalifornien; Bellevue, Washington; Houston, Texas und Dhahran, Saudi Arabien. Dort wird das Expertenteam von Maana tätig sein, das bahnbrechende Geschäftsanwendungen und -lösungen für Unternehmen wie IBM, Cisco, Romonet und Elsevier implementiert hat.

"London ist ein wichtiger Drehpunkt für den globalen Energiesektor und ein großes Segment unserer internationalen Industriekunden", so Kieran O'Byrne, ein Principal Customer Solutions Analyst, der vorher bei IBM tätig war und die Annahme von IBM Watson Technologies vorangetrieben hat. "Ich freue mich, dass ich mich diesem erfolgreichen Team von in London basierten Datenwissenschaftlern und den Mitgliedern des Kundenlösungsteams anschließen kann. Dieser erstklassige Standort wird den Rekrutierungsaktivitäten dienlich sein und wird unseren Weg zur digitalen Transformation unserer Kunden unterstützen."

Maana ist ein preisgekrönter digitaler Wissensplattformanbieter mit Fokus auf der Erzielung von CAPEX- und OPEX-Gewinnen für industrielle Unternehmen. Seine einzigartige Computational Knowledge Graph gewinnt Wissen von Datenquellen und stiller Expertise, um den Entscheidungsfällungsprozess unternehmensweit zu verbessern. Zu den Investoren von Maana gehören Intel Capital, GE Ventures, Chevron Technology Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures, Shell Technology Ventures, Accenture Ventures und China International Capital Corporation.

Maana ist ein Privatunternehmen mit Büros in Palo Alto, Kalifornien; Bellevue, Washington; Houston, Texas, London, GB; und Dhahran, Saudi Arabien. Besuchen Sie uns unter https://www.maana.io

