Die EU-Kommission will den Euro international stärker verankern. Doch dass der Euro langfristig den Dollar als Leit- und Reservewährung ablösen kann, ist wenig wahrscheinlich. Für eine Weltwährung braucht es mehr.

Es ist ein ehrgeiziges politisches Ziel: Die EU-Kommission will die internationale Rolle des Euro stärken, sodass er am Ende vielleicht sogar den US-Dollar als weltweite Leitwährung ablösen könnte.

Das Thema ist vor allem nach der Durchsetzung der Trump'schen Sanktionspolitik mittels der Vormachtstellung des Dollar im Welthandel und im Zahlungsverkehr wieder auf die Agenda gekommen. Der Widerspruch zu den Interessen anderer großer Handelsnationen und den Interessen von im Außenhandel tätigen Nicht-US-Unternehmen ist evident, seit "der Westen" nicht mehr mit einer Zunge spricht. Hinzu kommt, dass Donald Trumps zuletzt gezeigte Rhetorik gegenüber der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed sowie sein Missbrauch der Währung für politische Zwecke dem Dollar tatsächlich langfristig schaden können. Ein "window of opportunity", also für große politische Entwürfe.

Doch befinden wir uns hier überhaupt noch auf dem Feld der Politik? Haben nicht vielmehr die Märkte längst entschieden? Fakt ist, dass noch Ende vergangenen Jahres 63 Prozent aller weltweiten Devisenreserven auf Dollar lauteten - auf Euro lediglich 20 Prozent. Bei Fremdwährungsanleihen ist das Verhältnis ähnlich: 62 Prozent in Dollar, 23 Prozent in Euro. Und selbst bei den Warenimporten in die Währungsunion wird nur etwa die Hälfte in Euro abgerechnet; in den USA sind es in Dollar mehr als 90 Prozent der Einfuhren. Besonders deutlich ist das Missverhältnis bei Rohstoffen: Etwa 80 Prozent aller europäischen Energieimporte werden in Dollar fakturiert, obwohl nur zwei Prozent aus den USA stammen.

An dieser Stelle anzusetzen, ist sicher ein richtiges Element im Vorschlag der EU-Kommission. Die Umstellung von Rohstofflieferverträgen kann die Verhältnisse tatsächlich verschieben. Mit 39,9 Prozent hat der US-Dollar im grenzüberschreitenden ...

