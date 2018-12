Gestern waren die Chefs der deutschen Autobauer ins Weiße Haus geladen, um am Ende auch noch mit Donald Trump persönlich über die aktuelle Lage und vor allem natürlich über künftige Investitionen zu sprechen. Und im Anschluss zeigten sich alle Teilnehmer auch zuversichtlich, dass man wohl um die kolportierten Strafzölle herumkommen kann. Volkswagen hat eine Kooperation mit Ford angekündigt und will auch kräftig in die US-Standorte investieren. Doch auch BMW und Daimler wollen nicht untätig bleiben. ...

