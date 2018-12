Multinationaler Telekommunikationsbranchenführer wird Qumu-Plattform weltweit weiterverkaufen und die hybride Cloud von Qumu als Backbone für Videokollaborationsdienste nutzen

Qumu, der führende Anbieter von branchenführender Videotechnologie für Unternehmen, wurde von British Telecom (BT) als strategischer Anbieter für Enterprise-Videostreaming ausgewählt. Diese neue Partnerschaft erweitert das erstklassige UCC-Portfolio (Unified Communications and Collaboration) von BT Global Services mit der Videoplattform von Qumu, um eine wirklich allumfassende Enterprise-Videolösung für BT-Kunden zu erschaffen.

"Wir sind hocherfreut, von BT, einem der weltweit führenden Kommunikationsdienstleister, als strategischer Anbieter ausgewählt worden zu sein", so Vern Hanzlik, Präsident und CEO von Qumu. "Als langjähriger Kunde von Qumu hat BT im Laufe der Jahre erheblich in unsere Enterprise-Videoplattform investiert, und das gegenseitige Vertrauen, das unsere Unternehmen entwickelt haben, kommt nun zum Einsatz, um Innovationen in den kommenden Jahren im Bereich Videokollaboration und -kommunikation voranzutreiben."

Im Rahmen der Vereinbarung wird BT Global Services Qumus preisgekrönte lokal installierte, Cloud- und Hybrid-Cloud-Streaminglösungen an seinen weltweiten Kundenstamm, der sich gegenwärtig über 180 Länder erstreckt, weiterverkaufen. Darüber hinaus wird BT die Cloud-Lösungen von Qumu als Managed-Streaming-Service für seine Sprach- und Videokonferenz-Kunden, die nach einer einzigen Plattform für sowohl Live- als auch On-Demand-Video-Events suchen, bereitstellen.

"Die Erweiterung unseres Meetings-Portfolios um die Qumu-Plattform wird BT-Kunden auf der ganzen Welt Zugang zu branchenführender Videotechnologie geben, die flexibel, einfach zu handhaben ist und die neuesten Unified Communications-Integrationsfähigkeiten bietet", bemerkte Paul McCrosson, Product Manager bei BT Global Services. "Die preisgekrönte Technologie des Unternehmens ist perfekt auf die Bedürfnisse unserer globalen Kunden und BTs Anforderungen hinsichtlich Sicherheits- und Dienstleistungserbringung ausgerichtet."

Interessenten können die Qumu-Website unter www.qumu.com/contact besuchen oder unter (612) 638-9050 anrufen, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

Über die Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) ist ein führender Anbieter hochwertiger Tools zur Erstellung, Verwaltung, Sicherung, Verbreitung und Messung des Erfolgs von Live- und Auftragsvideos für Unternehmen. Mit Unterstützung eines vielfach bewährten und sehr erfahrenen Expertenteams ermöglicht es die Qumu-Plattform globalen Organisationen, ihre Mitarbeiter zu motivieren, den Zugang zu Videomaterial zu verbessern und Arbeitsplätze mit einer effizienteren und effektiveren Wissensverbreitungsform zu modernisieren.

