Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1334 US-Dollar gehandelt. Das war etwas weniger als am Vorabend.Zum Franken notiert der Euro mit 1,1317 weiterhin leicht über der Marke von 1,13, aber leicht schwächer noch als Morgen. Der Dollarkurs in Franken beträgt 0,9985, was leicht über den Werten des Vortags liegt.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...