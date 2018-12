Eine Industrieanlage verfügt über Anlagenschaltschränke, die zum großen Teil mit NH-Sicherungslastschaltern ausgestattet sind. Im konkreten Fall steht für eine Abluftanlage in der Produktion ein Lastschalter mit 63?A bereit. Für die hierfür verlegte Leitung mit 16?mm2 Querschnitt und ca. 100?m Länge wurden 63-A-NH-Sicherungen der Betriebsklasse »gG« ausgewählt. Bei der Inbetriebnahme des Lüfters mit einem Motornennstrom von 42?A stellt sich heraus, dass ein allmähliches Hochlaufen mittels des eingebauten Frequenzumformers zunächst kein Problem darstellt.

Beim direkten Einschalten kommt es jedoch zum Auslösen der NH-Sicherung. Der Errichter vermutet, dass dies auf das in dem Schaltschrank eingebaute Sanftanlaufgerät zurückzuführen ist, wahrscheinlich durch den immer noch zu hohen Anlaufstrom. Jetzt werden verschiedene Lösungen diskutiert. Sie reichen von der Verwendung eines größeren Zuleitungsquerschnitts zum Lüfter mit entsprechend höherer Absicherung bis hin zur Änderung der Betriebsklasse der eingesetzten NH-Sicherung in der Zuleitung von »gG« auf »aM«.

Für und Wider von Änderungen der Anlagenkonfiguration

Grundsätzlich ist es möglich, in einer elektrischen Anlage bzw. einem Stromkreis den Schutz bei Kurzschluss höher zu wählen als er für den Schutz bei Überlast gefordert wäre. Das setzt getrennte Schutzeinrichtungen voraus.

Für den Schutz bei Überlast wird hier eine dem Bemessungsstrom des Betriebsmittels und dem Leitungsquerschnitt von z.?B. 16?mm2 richtig zugeordnete Schutzeinrichtung vorgesehen. Diese Möglichkeit der Trennung von Überlastschutz und Kurzschlussschutz ist im Abschnitt 435.2 von DIN VDE 0100-430:2010-10 enthalten. Eventuell kann hierfür auch ein Leistungsschalter für den Motorschutz ausgewählt werden.

Ein Ändern der Charakteristik bzw. der Betriebsklasse einer Schutzeinrichtung bzw. das Ändern des Nennstromes der Schutzeinrichtung muss allerdings zu einer Überprüfung der vorhandenen Anlagenkonfiguration führen.

Zulässige Längen bei höherer Absicherung

Beispiele für eine höhere Zuordnung des Schutzes bei einem Kurzschluss?/?Körperschluss lassen sich der Tabelle 4 von Beiblatt 2 der DIN VDE 0100-520:2010-10 entnehmen - dort unter dem Gesichtspunkt des Schutzes bei Kurzschluss und des Schutzes bei Körperschlüssen. Aufgrund der in der Tabelle zugrunde gelegten Vorimpedanz von 300?mO ergibt sich für eine gG-Sicherung von 63?A eine zulässige Leitungslänge von 140?m. Bei einer Sicherung von 80?A wären nur noch 73?m zulässig. Allerdings dürfte die Vorimpedanz in der Praxis kaum so hoch sein. Durch eine Messung ...

