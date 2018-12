Detmold (ots) -



Ressourcen schonen, die Umwelt schützen und sich gesund und ausgewogen ernähren: Damit schon die Kleinsten lernen, wie man nachhaltig und fit durchs Leben geht, setzt sich das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) schon seit seiner Gründung vor mehr als 100 Jahren für Natur- und Umweltbildung ein. Weil es jedoch nicht immer einfach ist, Kindern und Heranwachsenden die hierfür wichtigen Werte und Ideale zu vermitteln, hatte sich das DJH in den vergangenen Monaten tierische Unterstützung mit an Bord geholt und eine besondere Aktion an den Start gebracht - mit großem Erfolg:



DJH-Naturbotschafter Shaun das Schaf konnte mit seiner kostenlosen Natur-Rallye in Jugendherbergen bis zum Ende der Aktion Ende November über 145.000 Kinder dazu motivieren, sich mit den Themen "Natur entdecken", "Nachhaltigkeit" und "Ausgewogene Ernährung" zu beschäftigen.



Und so funktionierte die Natur-Rallye: Für die Aktion wurde ein spezielles Logo entwickelt, auf dem Shaun das Schaf mit Wanderrucksack und Lupe zu sehen ist. Die abenteuerfreudigen Teilnehmenden erhielten zum Start ein Stickerheft mit zwölf kleinen Aufgaben, die das Thema Nachhaltigkeit kindgerecht vermitteln. Lehrer oder Eltern bekamen dazu im Gegenzug die zwölf passenden Shaun-Sticker, die für gemeisterte Aufgaben verliehen wurden. So gab es zum Beispiel einen Entdecker-Sticker, wenn beim Einschäumen unter der Dusche das Wasser abgestellt, am Tag mindestens zwei Mal Obst gegessen oder der Müll richtig getrennt wurde. Beim Malen des Lieblingsbaumes oder eines Vogels, nach vorheriger Erkundungsreise in der Natur, konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Gegen Vorlage des vollständig gefüllten Stickerheftes gab es dann an der Rezeption der Jugendherberge eine Entdeckerurkunde, die mit nach Hause genommen werden durfte. "Für uns war und ist es ein besonderer Auftrag, wichtige Themen, wie etwa der Umwelt- und Naturschutz, auf kreative sowie spielerische Art und Weise zu vermitteln. Die Natur-Rallye hat gezeigt, dass dies wunderbar gelingen kann", zeigt sich Oliver Peters, stellvertretender DJH-Hauptgeschäftsführer, zufrieden.



Über einen ganz besonderen Preis im Rahmen der Natur-Rallye konnte sich Ende Mai übrigens die Klasse 4a aus Niedernhausen freuen: Die Schülerinnen und Schüler hatten beim großen DJH-Klassengewinnspiel einen Vormittag inklusive gemeinsamer Natur-Rallye mit Shaun das Schaf in der Jugendherberge Grävenwiesbach (Hochtaunuskreis in Hessen) gewonnen - ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten.



Das DJH ist ein eingetragener Verein und mit mehr als 2,4 Millionen Mitgliedern einer der größten gemeinnützigen Verbände in Deutschland. Jährlich werden zehn Millionen Übernachtungen von Schulklassen, Jugendgruppen, Familien und Einzelgästen erreicht. Modernes Ambiente, günstige Preise und Qualitätsstandards kennzeichnen die rund 500 Jugendherbergen bundesweit. Mit zahlreichen Aktionen und Events setzt sich das DJH aktiv dafür ein, die weltoffene Begegnung junger Menschen zu fördern. Seit mehr als einem Jahrhundert bieten die deutschen Jugendherbergen pädagogischen Erfahrungsraum und gezielte Programme zu Themen wie Umwelt, Sport, Kultur, Gesundheit und Natur.



