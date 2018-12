NEW YORK, Dec. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DoubleVerify, der führende unabhängige Anbieter von Software und Analysen für das Marketing Measurement, gab heute die exklusive Integration mit Adform bekannt, einer der führenden europäischen Multi-Screen-Ad-Tech-Plattformen, um die Abdeckung der Medienqualität sicherzustellen und die Workflow-Effizienz für globale Medienkäufer zu fördern. Die Integration wurde durch die Partnerschaft von DoubleVerify mit Vodafone, einem der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen, vorangetrieben.

Vodafone hat viel in die Entwicklung einer branchenführenden Einkaufspraxis für digitale Medien investiert, die sowohl die globalen Verifizierungsdienste von DoubleVerify als auch die führenden Plattformfunktionen von Adform nutzt. DoubleVerify ist der erste Measurement-Anbieter, der seine proprietäre Post-Bid-Blocking-Lösung über die Adform-Plattform anbietet und Marken wie Vodafone zusichern kann, dass deren programmgesteuerte Anzeigen betrugsfrei, markensicher und mit regionalem Bezug geliefert werden. Die Integration gewährleistet geräte- (einschließlich mobiler In-App) und formatübergreifend (Anzeige und Video) die nahtlose Aktivierung von Pre-Bid-Targeting, Measurement und Blockierungen und bietet so Werbetreibenden eine erhöhte Qualitätsabdeckung.

Die Integration von Adform beinhaltet neben dem Blockieren auch die Implementierung von automatisiertem Tagging, wodurch Medienkäufer eine signifikante Workflow-Effizienz nutzen können. Adform-Tags können nun direkt an Publisher verteilt werden, was die Einrichtung der Kampagne vereinfacht, die Möglichkeit manueller Fehler verringert und die Markteinführung der Kampagne beschleunigt. DoubleVerify ist der einzige Measurement-Partner mit dieser Fähigkeit.

"Die Partnerschaft von DoubleVerify mit Adform zeigt unser Bestreben, unserem weltweiten Kundenstamm die umfassendste Verifizierungsabdeckung zu bieten und die Durchführung einheitlicher Qualitätskontrollen so optimal wie möglich zu gestalten", sagte Matt McLaughlin, COO von DoubleVerify. "Wir sind stolz auf unsere bisherige Zusammenarbeit und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Adform bei zukünftigen Innovationen."

Die Integration mit Adform verstärkt die Mission von DoubleVerify, den neuen Standard der Marketing-Performance zu fördern - die DV Authentic Impression, eine proprietäre, MRC-akkreditierte Kennzahl, die sowohl die Qualität als auch die Effektivität von Medien angibt. Um von DoubleVerify als "Authentic" anerkannt zu werden, muss eine "Impression" von einem Menschen in der richtigen Region und in markensicherer Umgebung vollständig betrachtet werden. DoubleVerify ist das einzige Unternehmen, das die "Impression"-Qualität mit dieser Methode misst und dedupliziert. Dies verschafft globalen Werbetreibenden Klarheit und Vertrauen in ihre digitale Investition.

Sara Martins de Oliveira, Global Brand Director bei Vodafone, sagte: "Authentic Impression ist eine Kernkennzahl, die für Vodafone die Medienqualität definiert. Infolge der Integration von DV mit Adform kann Vodafone geräte- und formatübergreifend das Pre- und Post-Bid-Filtern, das Messen und Blockieren nahtlos aktivieren. Die DV-Integration stellt die vollständigste Post-Bid-Blocking-Lösung dar, die gegenwärtig auf Adform für Marken verfügbar ist, und verstärkt das globale Profil von Vodafone in Bezug auf Markensicherheit."

DV und Adform sind seit 2017 Partner und bieten Pre-Bid-Targeting und Post-Bid-Überwachung in Bezug auf Betrug, Sichtbarkeit und Markensicherheit.

