Moderation: Florian Weber



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Artisten, Clowns und Zuckerwatte - Ariane Binder beim Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen



Manege frei - warum der Zirkus seit 250 Jahren verzaubert



Filmschau Baden-Württemberg - was insbesondere Frauen auf die Leinwand bringen



Zupfinstrument mit Tasten - wie Elina Albach das Cembalo rockt



Die Entdeckung der Langsamkeit - wenn Stuttgarter Game Design Studios Spiele entwickeln



Mutige Schau - warum das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen "Zeichnung der Gegenwart" zeigt



Kultur-Tipps



22.15 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Einsamkeit - wenn keiner da ist



Die Adventszeit ist für viele nicht nur eine Zeit der Besinnlichkeit, sondern vor allem die Angst vor dem, was unausweichlich kommen wird, nämlich Weihnachten. Auch wenn es das Fest der Liebe, der Familie und der Geborgenheit ist - Millionen Deutsche verbringen diese emotional besonders aufgeladenen Feiertage einsam und allein zu Hause. Während an Heilig Abend aus der Nachbarswohnung glückliches Kinderlachen, fröhliche Lieder und Familientrubel zu hören sind, läuft in den eigenen vier Wänden der Fernseher als Dauerberieselung, um dem unerträglichen Alleinsein etwas entgegenzusetzen. Jeder zehnte Deutsche fühlt sich neuen Studien zufolge einsam. Dabei ist das Gefühl, völlig allein zu sein, keine Frage des Alters. In manchen Großstädten lebt bereits in mehr als der Hälfte aller Wohnungen nur eine Person. Tendenz steigend. Und das hat Folgen, denn ungewollt einsame Menschen haben ein erhöhtes Krankheitsrisiko und eine verkürzte Lebenserwartung.



Einsamkeit kann aber auch eine Kraftquelle und eine Begegnung mit sich selbst sein. Denn was die einen als furchtbaren Zustand empfinden, ist für andere ein erstrebenswertes Ziel. Endlich mal allein zu sein - sei es auf einer einsamen Wanderung oder während einer Auszeit von Job und Familie in der Toskana. Für nichts und niemanden verantwortlich zu sein, außer sich selbst - dieses Gefühl kann nicht nur befreiend sein, selbst gewähltes Alleinsein kann auch eine heilende Wirkung haben.



Barbara Siebeck und der Gastrokritiker Wolfram Siebeck waren 48 Jahre ein unzertrennliches Paar. Der Austausch über kulinarische Köstlichkeiten, Kultur und Kochraffinessen waren die Zutaten ihres gemeinsamen Lebens. Doch seit dem Tod des Gourmets vor zwei Jahren ist alles anders. Schlagartig ist Stille eingekehrt, dazu gesellt sich die Einsamkeit: "Das ist ein ganz bitteres Gefühl. Es ist mehr als Leere, denn ein Teil von mir ist nicht mehr da", so die Witwe.



Nach einem Ort der absoluten Stille hat Einsiedlermönch Bruder Markus sehr lang gesucht. Und schließlich auf 1800 Metern Höhe gefunden - denn der ehemalige Informatik-Ingenieur lebt komplett von der Zivilisation abgeschieden auf einer Alm in den Walliser Bergen. Um ins nächstgelegene Dorf zu kommen, muss er vier Stunden ins Tal absteigen: "Die Einsamkeit ist für mich die Voraussetzung, um innere Zufriedenheit zu erfahren", so der Eremit.



Blitzlichtgewitter, roter Teppich und Applaus - seit 30 Jahren kennt Jenny Elvers nichts anderes als ein Leben im Rampenlicht. Doch die Glitzer-Fassade des Boulevards hat auch ihre Schattenseiten. Denn oft wartete nach ihren glamourösen Auftritten nur ein tristes Hotelzimmer auf die Schauspielerin: "Die Einsamkeit kriecht langsam in einem hoch. Keiner ist da, der einen auffängt oder mal in den Arm nimmt." Stattdessen wurde die Flasche Rotwein zu ihrem zuverlässigen Begleiter. Bis zum unausweichlichen Totalabsturz.



Allein in den eigenen vier Wänden, den Blick gebannt auf den Computer gerichtet - das war über Jahre das Leben von Laslo Pribnow. Der Student blühte bei Onlinespielen im Internet auf, seine Kontakte zu Freunden und Familie jedoch verkümmerten. Oft war er 18 Stunden am Stück gefangen in der Welt der Computerspiele und igelte sich komplett ein: "Ich bin verwahrlost, habe gestunken, war unterernährt. Soziale Kontakte waren nur noch Stress für mich."



Es sind traurige Lebensläufe, mit denen sich Sigrid Diether beruflich beschäftigen muss. Denn sie kümmert sich in München um Bestattungen - von Amtes wegen. Was sehr förmlich klingt, hat einen bitteren Hintergrund. Denn immer mehr Menschen in Deutschland sterben völlig vereinsamt, haben weder Familie noch Freunde: "Das betrifft alle Gesellschaftsschichten. Der Großteil der Hinterbliebenen will auch nicht für die Bestattung aufkommen." Am Grab der Vergessenen unserer Gesellschaft stehen keine Trauergäste, nicht mal Blumen am Begräbnis sind vorgesehen.



"Einsamkeit ist ein Phänomen unserer Zeit und die Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern", sagt der Ulmer Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Aus Sicht des Neurowissenschaftlers ist Einsamkeit eine Krankheit mit fatalen Folgen für Körper und Seele, die nicht nur alleinstehende Rentner oder Singles treffen. Denn wer einsam ist, erkranke häufiger als andere an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Demenz, so der Psychiater.



Plätzchen gehören zur Adventszeit wie der Schnee zum Winter. Die süßen Köstlichkeiten sind bei Groß und Klein beliebt und schmecken am besten selbstgemacht. Jedes Jahr aufs Neue wird daher in vielen Haushalten geknetet, geformt und gebacken. Auch Bäckermeister und Konditor Hannes Weber und Moderatorin Heike Greis erliegen dem Plätzchenfieber und verkürzen und versüßen sich die Vorweihnachtszeit mit traditionellen und neuen Gebäcksorten. In der Sendung "Lust auf Backen" bereiten die beiden Kokosmakronen, Schwarz-Weiß-Gebäck und Dinkelberger Kekse zu, die natürlich wieder mit jeder Menge Profibacktipps garniert werden.



20.15 Schlager-Spaß mit Andy Borg



Kastelruther Spatzen, Amigos, Alphornklang und Schwobalblech, Fantasy, Cindy Berger, Jauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina



02.50 Schlager-Spaß mit Andy Borg (WH)



Kastelruther Spatzen, Amigos, Alphornklang und Schwobalblech, Fantasy, Cindy Berger, Jauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina



13.00 (VPS 13.45) Meister des Alltags EXTRA Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes + Bodo Bach, Alice Hoffmann + Guido Cantz, Lisa Fitz + Knacki Deuser, Christina Stenger + Sven Plöger Folge 1/2



18.15 BW+RP: Oma kocht am besten Schupfnudeln mit Sauerkraut und Flachswickel



18.15 BW: SWR1 - Gipfelradio 2019



Rund um den magischen Feldberg



Im Winter zieht es etwa eine halbe Million Menschen auf den Feldberg. Seine Magie verliert der Berg deshalb nicht. Kaum kehrt man den Skipisten den Rücken, erlebt man die Natur, stille Wälder und Seen. SWR Moderatorin Sibylle Möck entdeckt die verschiedenen Gesichter des Feldbergs. Sie fährt auf dem winterlichen Schluchsee Kanu, meditiert im Wald, fällt einen Baum und bereitet Schwarzwald-Tapas am Lagerfeuer zu. Und die Party kommt auch nicht zu kurz, denn in der ersten Januarwoche ist SWR1 mit dem Gipfelradio zu Gast - mit SWR1-Moderatorin Stefanie Anhalt, Livemusik von "the frontman", prominenten Gästen wie der Skicrossweltcup-Siegerin Daniela Maier aus Furtwangen. Und egal wie das Wetter wird - mit SWR1-Wetterexperten Hartmut Mühlbauer lässt sich immer spannend darüber plaudern.



