Der heutige Mittwoch (05.12.) steht in den USA unter dem Mantel des Trauers. US-Präsident Trump hat den Nationalen Trauertag ausgerufen, nachdem der Ex-Präsident George H.W. Bush vor wenigen Tagen gestorben war. Handelspause an der Wall Street Es ist durchaus üblich, einzelne Tage an der Wall Street den Handel pausieren zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...