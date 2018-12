Berlin (ots) -



Games Academy vergibt vier Vollstipendien im Ausbildungsjahr 2019



· Fachbereich Game Design, Start Sommersemester 2019 · Standorte Berlin und Frankfurt am Main · Stipendien im Umfang von gesamt ca. 40.000,- EUR



Zum Semesterstart im kommenden April 2019 wird die Games Academy ihr Stipendienprogramm erweitern. Im Fachbereich Games Design werden insgesamt vier Vollstipendien vergeben.



Gesucht werden ab sofort Bewerber, die sich durch ein hohes Maß an Talent und nachgewiesenen Vorkenntnissen im Bereich Medien auszeichnen, auf der anderen Seite aber eine privat-finanzierte Ausbildung nicht ermöglichen können.



Gründer Thomas Dlugaiczyk hat das Stipendienprogramm bewusst im Bereich Game Design gesetzt: "Die Games Designer haben ein sehr breites Einsatzspektrum und die Job-Chancen sind groß. Es gibt eine große Anzahl an freien Stellen zu finden, vor allem in großen Unternehmen, die vormals keinen Bezug zu Games hatten. Hier steckt großes Potenzial."



Die Ausbildung Game Design, startet zu Anfang April und Anfang Oktober eines jeden Jahres, seit Gründung der Games Academy im Jahr 2000 ist sie damit die älteste und bis heute erfolgreichste Ausbildung an der Schule.



Die GAMES ACADEMY[TM] GmbH, anerkannte Ergänzungsschule, mit Hauptsitz in Berlin und zweitem Standort in Frankfurt am Main ist die europaweit führende Akademie für die Ausbildung von professionellen Game Designern, Game Programmierern, Digital Artists und Game Producern. Die Einrichtung wurde im Jahr 2000 als erste Spezialschule für die Computer- und Videospielproduktion in Deutschland gegründet. Die Klett AG ist seit 2012 als Gesellschafter beteiligt. Die moderne und praxisbezogene Ausbildung an der GAMES ACADEMY[TM] stellen jährlich eindrucksvoll studentischen Projekte auf Branchenevents unter Beweis. Mehr Informationen unter http://www.games-academy.de. Die Games Academy[TM] GmbH ist ein eingetragenes Warenzeichen.



