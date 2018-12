Zu viele Anbieter, zu wenig Übersicht - mobiles Zahlen per App kommt in Deutschland nicht voran. Nun startet mit Saturn ein weiterer Händler einen Versuch. Dessen Ende ist schon terminiert.

Gouda in acht Altersstufen, Graskaas oder Ziegenkäse am Stück oder in Scheiben. Für Niklas Körner auf dem Düsseldorfer Carlsplatz ist der Verkauf größerer aber auch vieler kleinerer Mengen Alltag. Er betreibt den Käsehandel Kaas Koning und er und seine Mitarbeiter hantieren häufig mit kleinen Geldbeträgen. Kartenzahlung ist hier trotzdem kein Problem.

"Im Grunde ist es viel sicherer - das Geld ist auf der Bank und wir haben keine großen Bargeldbestände." Den nächsten Schritt - mobiles Bezahlen per App - will Körner auf absehbare Zeit auch gehen. "Es ist einfach bequem für den Kunden."

Damit gehört Körner zu den fortschrittlicheren Händlern auf dem belebten Wochenmarkt. Wer sich jedoch darauf freut, künftig seine Wocheneinkäufe an Gemüse oder Fleisch per Smartphone zu zahlen, muss sich enttäuscht sehen - flächendeckendes Bezahlen per App ist in Deutschland noch immer Zukunftsmusik.

Eine, die Körner aus dem niederländischen Zweig des Familienunternehmens kennt: "Dort sind rund 70 Prozent aller Zahlungen bargeldlos." Reisende, die nach Deutschland zurückkehren, sei es aus New York oder Norwegen, müssen sich oft erst daran gewöhnen, dass es nicht reicht, eine Karte vor ein Lesegerät zu halten oder eine App aufzurufen, wenn sie nur eine Flasche Wasser oder zwei Äpfel unterwegs kaufen. Oder wie Kunden es aus Schweden kennen, wenn sie in Geschäften mit Bargeld bezahlen wollen: Fehlanzeige. Selbst in schwedischen Kirchen hat der Klingelbeutel bald nicht mehr verdient, so genannt zu werden - das System "Swish" mit dem die Kollekte elektronisch erfasst werden kann, müsste das Münzgeklimper schon per Lautsprecher einspielen.

Es sollte auch hierzulande schon lange fortschrittlicher sein. Alle wollen, keiner macht so recht mit. Daran ändert auch das am Mittwoch vom Elektronikhändler Saturn vorgestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...