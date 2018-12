Der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen Börse tagt wieder. Was die Anleger von dem Treffen zu erwarten haben.

Die Zahlen zeigen eine eindeutige Tendenz. Rund zehn Prozent hat der Dax verloren seit dem 24. September. Etwa 23 Prozent waren es bei der Commerzbank, sogar knappe 30 Prozent bei Wirecard. Der Vergleich ist deswegen interessant, weil an jenem Montag Ende September etwas lange Zeit Unvorstellbares passiert ist: Die Commerzbank, einst eine Ikone der deutschen Bankenlandschaft und Gründungsmitglied im Dax, musste ihren Platz unter den Top-30 der deutschen Unternehmen räumen. Dafür rückte Wirecard nach, im Vergleich dazu ein Start-Up mit nicht mal zwei Jahrzehnten Firmengeschichte.

Kaum ein Tausch hatte in den vergangenen Jahren für so viel Aufsehen gesorgt wie dieser. Bestenfalls die einstige Siemens-Abspaltung Infineon fand ebenso großes Interesse. Das ist aber weit über ein Jahrzehnt her. Entsprechend viel wurde hineininterpretiert in den Wechsel von der Commerzbank zu Wirecard. Von einem Ende des klassischen Bankwesens war ebenso oft die Rede wie vom radikalen Wandels des Bezahlvorgangs, für den Wirecard steht.

Nach knapp 30 Prozent Kursrückgang innerhalb von zweieinhalb Monaten könnte man meinen, es wäre um Wirecard eine gewisse Ernüchterung am Aktienmarkt eingekehrt. Doch weit gefehlt. "Der auf Handelsunternehmen und Verbraucher ausgerichtete Ansatz mit Bezahllösungen ist einzigartig und wird die langfristigen Wachstumsambitionen des Zahlungsabwicklers stützen", schrieb Hannes Leitner gerade in einer Studie. Der Analyst der Schweizer Großbank UBS hält weiterhin ein Kursziel von 220 Euro für realistisch. ...

