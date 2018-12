Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte weiter Luft abgelassen. Händler verwiesen auf anhaltende Brexit-Sorgen und zunehmende Zweifel an dem von US-Präsident Donald Trump herausposaunten Zwischenerfolg im US-Handelsstreit mit China. Beim Devisenpaar Euro / US-Dollar schauen Anleger heute wieder ganz genau hin und agieren geschickt, so ein Händler: Am Morgen hatten Anleger ihre Puts im Tief verkauft - waren aber wieder eingestiegen, nachdem sich der Euro etwas erholt hatte. Wichtig heute am Abend das Beige Book der Fed und morgen Daten vom US Arbeitsmarkt. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß