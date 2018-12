Die Adidas-Aktie markierte Ende August bei 218,00 Euro ein neues Jahreshoch und ging danach in einen Abwärtstrend über. Eingestreute Erholungen führten am 1. Oktober zu einem Zwischenhoch bei 215,20 Euro und am 31. Oktober zu einem Hoch bei 209,60 Euro.

Auch am 15. November konnte die Aktie noch einmal auf 209,10 Euro ansteigen. Der nach diesem Hoch einsetzende Abwärtstrend ist deutlich steiler als der Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Er wurde durch den Kursanstieg der letzten zwei Tage wieder ... (Dr. Bernd Heim)

