Medienmitteilung 5. Dezember 2018

bfw liegenschaften ag - Ausserordentliche Generalversammlung 2018

Frauenfeld, 5. Dezember 2018 - An der ausserordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 5. Dezember 2018 in Frauenfeld waren insgesamt 6'646'976 Aktienstimmen vertreten, was 72.43% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 5'649'204 Aktienstimmen. 997'772 Stimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats auf Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der zu vernichtenden 935'351 eigenen Namenaktien Kategorie A aus dem erfolgreichen Aktienrückkaufprogramm 2018 mit 98.75% zugestimmt. Es wurde folgendes beschlossen:

a) Herabsetzung des Aktienkapitals der bfw liegenschaften ag um CHF 7'015'132.50 von CHF 35'075'685.00 auf neu CHF 28'060'552.50 durch Vernichtung von 935'351 Namenaktien der Kategorie A; b) Verwendung des vorgetragenen Bilanzgewinns im Umfang von CHF 35'075'662.50 und des Kapitalherabsetzungsbetrags von CHF 7'015'132.50 zur Aufhebung der dann bestehenden negativen Bilanzposition "Eigene Kapitalanteile"; c) Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des vorliegenden besonderen Prüfungsberichts der zugelassenen Revisionsexpertin PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind; d) Verwendung eines aus der Kapitalherabsetzung allfällig sich ergebenden Buchgewinns im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen; und e) Genehmigung der Änderung von Art. 5 Abs. 1 der Statuten bei Vollzug der Kapitalherabsetzung. Neue Fassung: Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 28'060'552.50 und ist eingeteilt in 3'241'407 Namenaktien Kategorie A zu einem Nennwert von je CHF 7.50 nominal und in 5'000'000 Namenaktien Kategorie B zu einem Nennwert von je CHF 0.75 nominal. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Nach der nun erfolgten Zustimmung durch die ausserordentliche Generalversammlung und die noch durchzuführenden Schuldenrufe wird der Vollzug der Kapitalherabsetzung voraussichtlich im Februar 2019 stattfinden. Die angedienten 935'351 Namenaktien Kategorie A bleiben bis zur Vernichtung im Besitz der bfw liegenschaften ag und sind nicht mehr dividendenberechtigt.

Agenda:

12. März 2019 Publikation Jahresergebnisse und Geschäftsbericht 2018 07. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 2019 13. September 2019 Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2019

