Zürich (ots) - Trotz seiner Absage, als Ständerat zu kandidieren,

mischt sich der Industrielle und ehemalige SVP-Nationalrat Peter

Spuhler weiter in die Politik ein. Zur Initiative zur Begrenzung der

Zuwanderung (Begrenzungsinitiative), die von der SVP lanciert wurde,

meint er: «Da werde ich klar Nein sagen müssen.» Die Initiative nehme

die Kündigung der Personenfreizügigkeit in Kauf. «Das ist Gift für

die Exportindustrie», sagt der Industrielle. Wer investiere, müsse

darauf vertrauen können, dass die Rahmenbedingungen voraussehbar

blieben. Auch UBS-Chef Ermotti warnt vor überrissenen Forderungen.

«Wir müssen weiter die Möglichkeit haben, die besten Leute weltweit

ins Land zu bringen.» Der UBS-Chef warnt vor der Flut von

Initiativen: «Die Schweiz muss aufpassen, dass sie ihre

Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzt. Einige Initiativen schaden

dem Image unsers Landes.» Im Interview äussert sich Spuhler auch zu

seinem Verzicht als Ständerats-Kandidat. Die Belastung im Ständerat

sei viel grösser als im Nationalrat, weil man - statt in einer - in

vier bis fünf Kommissionen sitzen müsse. Spuhler: «Das bedeutet: Man

ist jede Woche zwei, drei Tage auch zwischen den Sessionen in Bern

beschäftigt.» Dafür hätte er «massiv Mandate» in seinen Betrieben

aufgeben müssen, das aber sei keine Option gewesen. «Deshalb habe ich

meine Karriere als Politiker an den berühmten Nagel gehängt.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90