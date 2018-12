Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist zum ersten Mal vor dem Druck der Straße zurückgewichen. Wankt der Hoffnungsträger? Eindrücke von der Weihnachtsfeier der deutsch-französischen Handelskammer in Paris.

Hanno Klausmeier ist empört. "Sind wir hier im Wilden Westen oder noch in Frankreich? Hat der Rechtsstaat noch einen Wert?" Klausmeier leitet die SAP Labs France in Mougins. Wenige Kilometer nördlich von Cannes wird Firmen-Software für den Weltmarkt entwickelt. Der 54-jährige Managing Director hat einige Auf- und Ausstände erlebt, seit er vor elf Jahren für seinen Arbeitgeber aus den USA an die Côte D'Azur wechselte und kennt Frankreich auch gut aus seinen Studienzeiten in Lyon und dem grenznahen Saarbrücken. Dass Präsident Emmanuel Macron und die französische Regierung nun den gewaltsamen Protesten nachgeben und die für Januar geplanten Preiserhöhungen für Kraftstoffe, Gas und Strom vorerst aussetzen, hält er für ein verheerendes Signal. "Ich hätte da konsequent und hart durchgegriffen."

Wie Klausmeier geht es an diesem Abend zahlreichen Vertretern deutscher Unternehmensniederlassungen in Frankreich, die zur Weihnachtsfeier der deutsch-französischen Handelskammer in den 56. Stock des Tour Montparnasse gekommen sind. Von der verglasten Aussichtsplattform des Büroturms im Südteil der Stadt aus ist das nächtlich beleuchtete Paris, ist ganz Frankreich der Firmenstandort, der nach der Wahl Macrons gerade wieder verlorenes Vertrauen bei Investoren zurückgewonnen hat. Aber nun geht die Sorge um, dass 210 Meter tiefer das Zurückweichen vor dem Druck der Straße "Tür und Tor" für weitere Forderungen von Unzufriedenen öffnen werde. Dass das "gelbe Fieber" der Protestierenden in ihren leuchtenden Warnwesten sich ausbreitet und der Staatschef seine mutigen Reformen allenfalls noch zum Teil wird umsetzen können.

"Wer soll denn dann hier noch investieren wollen?", fragt Klausmeier stellvertretend. Vertreter von Zulieferern sind hier, von Banken, Steuerkanzleien, Mittelständler ebenso wie Repräsentanten von Großkonzernen. Im Gegensatz zum französischen Unternehmerverband Medef, der Macrons Einlenken am Dienstag begrüßte und seine Kooperation bei der Suche nach einem Ausweg anbot, eint die Deutschen bei dieser Feier Besorgnis und Ratlosigkeit.

Dass mit dem Aussetzen der geplanten Öko-Steuern auf Benzin und Diesel für vorläufig sechs Monate sowie dem Einfrieren der Gas- und Strompreise nun Frieden einkehren wird, glaubt keiner der Anwesenden. Viele Franzosen lebten tatsächlich in prekären Verhältnissen, die man in Frankreich kaum vermute, sagt der Frankreich-Chef eines deutschen Großkonzerns, der nicht namentlich genannt werden will. Die Lebenshaltungskosten seien hoch, das Einkommen aber oft spürbar niedriger als in Deutschland. Er prangert aber vor allem das Verhalten der Opposition an, die aus politischem Kalkül den Zorn auf Macron und die Seinen noch anstachele. "Wenn es nur die extreme Linke und die extreme Rechte wären, könnte man ...

