Zürich (ots) - Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

verzeichnet den nächsten Abgang im Topmanagement. Nach MROS-Chef

Stiliano Ordolli geht nun auch seine Stellvertreterin Corinne Berger,

wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Berger

wird künftig in der forensischen Abteilung beim

Big-Four-Beratungsunternehmen PwC arbeiten. Berger wollte sich auf

Anfrage zum Wechsel in die Privatwirtschaft nicht äussern: Noch sei

sie bei der MROS tätig. PwC liess eine Anfrage zur Personalie

unbeantwortet.



Bei der MROS selbst betont man, dass für den «operativen

Dienstbetrieb» René Bühler, Chef des Bereichs Kriminalprävention beim

Bundesamt für Polizei, strategisch verantwortlich sei, so eine

Sprecherin. Mit Bergers Abgang verliert die MROS eine ausgewiesene

Compliance- und Geldwäschereiexpertin. Vor ihrer Tätigkeit bei der

Bundesstelle war sie lange Jahre für die Liechtensteiner LGT tätig.

Offenbar führte der Führungsstil Ordollis innerhalb der Meldestelle

zu grösseren Friktionen.



Die MROS ist zentral für einen sauberen Schweizer Finanzplatz: Sie

nimmt gemäss dem Geldwäschereigesetz die Verdachtsmeldungen von

Banken und anderen Finanzintermediären entgegen, analysiert diese und

leitet sie gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden weiter. In

den letzten Jahren ist die Zahl der Geldwäsche-reimeldungen durch die

Finanzbranche, auch auf Druck der Aufsicht, angestiegen. Gleichzeitig

sind immer mehr Meldung bei der MROS pendent.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90