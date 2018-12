Zürich (ots) - Der Handelskonzern Ebay hat einen Teil seiner

internationalen Konzernstruktur von der Schweiz in die Niederlande

verschoben. Das zeigen Recherchen der «Handelszeitung». Bisher hielt

Ebay sein internationales Geschäft über eine in der Schweiz

angesiedelte Firma. Ende November wurde diese in eine neu gegründete

Gesellschaft in Amsterdam fusioniert. Das internationale Geschäft

läuft nun in den Niederlanden zusammen. Die börsenkotierte Ebay

äussert sich nicht zur Umstrukturierung. Diese dürfte aber klar

steuerliche Gründe haben.



Der Schweiz wurde die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump

zum Verhängnis. Schweizer Verrechnungssteuern auf Dividenden ins

Mutterland können neu nicht mehr in den USA angerechnet werden.

Spielten sie bisher keine Rolle, sind sie damit zu einem Kostenfaktor

geworden. Dabei geht es um viel Geld: Im Durchschnitt der letzten

Jahre bezahlten US-Firmen in der Schweiz rund 400 Millionen Franken

Verrechnungssteuer. Andere Länder wie die Niederlande oder Luxemburg

kennen keine solchen Verrechnungssteuern.



Wie Ebay suchten daher viele Unternehmen ein neues Domizil, sagt

EY-Steuerexperte Daniel Gentsch. «Es gibt noch viele

US-Gesellschaften, die eine direkte Beteiligung in die Schweiz

hatten. Es finden daher zahlreiche Restrukturierungen statt, bei

denen es um Steuersubstrat in Milliardenhöhe geht.» Die Schweiz habe

ein Standortproblem, sagt Gentsch. «Wenn ich die Wahl habe zwischen

den Niederlanden und der Schweiz und ich in den Niederlanden tiefere

Kosten und weniger Steuerbelastung auf der Gewinnrückführung in die

USA habe, brauche ich schon sehr gute Gründe für die Schweiz.»



