Die K+S-Aktie befindet sich seit dem Sommer in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Versuche der Käufer, diese aufzubrechen, gab es in den vergangenen Monaten viele. Sie endeten jedoch alle spätestens an der 50-Tagelinie. Der gleitende Durchschnitt folgt schon seit langem dem Abwärtstrend und deckelte bislang alle Anstiegsversuche.

Im Tief ist die K+S-Aktie am 28. November auf 14,60 Euro zurückgefallen. Der von hier aus in der letzten Woche gestartete Erholungsversuch zeichnet sich bislang durch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...