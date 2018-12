Zürich (ots) - Die beiden grossen US-Anbieter Bird und Lime bauen

in der Schweiz schon kurz nach ihrem Start das Angebot für E-Scooter

stark aus. Dies berichtet die «Handelszeitung». Bird, im Herbst mit

60 E-Scootern gestartet, bewegt aktuell eine Flotte um 200

E-Trottinetts in Zürich. Seit dem Start hätten Bird-User 16 000

Kilometer zurückgelegt, teilt das Unternehmen mit. Lime beziffert

die aktuelle E-Trottinett-Flotte in Zürich auf 350 Stück, man sei im

September in Basel gestartet und sei «in Gesprächen mit weiteren

Städten», sagt Estuardo Escobar, Geschäftsführer von Lime Schweiz.

Erste Auswertungen des letzten halben Jahres zeigten, dass in der

Schweiz «viele die Geräte nutzen, um von einem Meeting ins nächste zu

fahren, um vom Bahnhof zum Büro zu gelangen oder um zu den

Stosszeiten dem Gedränge im ÖV zu entrinnen. An guten Tagen

registriere man bis zu zwölf Fahrten pro E-Scooter, «bisher wurde in

Zürich eine Strecke von ungefähr 300000 Kilometern zurückgelegt.»



Obwohl Verleihsysteme von elektronischen Trottinetts boomen, will

sich die Schweizer Sharing-Pionierin Mobility nicht daran beteiligen.

Mobility setzt ein Fragezeigen zur Rentabilität und sieht Probleme

bei Vandalismus, Diebstahl und Verschleiss der E-Trottinetts. «Zudem

besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge wild parkiert werden und dass das

Wetter eine Nutzung erschwert oder verunmöglicht», sagt ein

Mobility-Sprecher. Zu viele Angebote auf einmal vorwärtsbringen zu

wollen, sehe man bei Mobility als «nicht zielführend». Ganz

ausgeschlossen sei eine Lancierung auf längere Frist hingegen nicht:

«E-Trottinetts wären für uns ein zweiter Schritt, der jedoch innert

kurzer Frist umsetzbar wäre.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90