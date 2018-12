Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hatten am Mittwoch die Pessimisten die Oberhand. Vor allem die Sorge über die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft drückte laut Händler auf die Stimmung. In Europa sorgte derweil ein Rückschlag der britischen Premierministerin Theresa May beim Brexit für Druck auf die Märkte.

Weil die Börsen in den USA im Gedenken an den früheren US-Präsidenten Georg Bush am Mittwoch geschlossen bleiben, gab es auch am Nachmittag kaum Impulse. Entsprechend prägten die negativen Vorgaben der Wall Street vom Vorabend den gesamten Handelstag am Schweizer Markt. Sorgen bereitete laut Marktbeobachtern vor allem die Entwicklung am US-Anleihenmarkt. Dort sind die Renditen länger laufender Anleihen zum Teil unter diejenigen mit kürzerer Laufzeit gefallen, was als Rezessionssignal gilt. Damit ist laut einem Händler auch die Hoffnung auf ein Jahresendrally bei vielen Anlegern verflogen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Minus von 1,60 Prozent bei 8'939,96 Punkte fast auf dem Tagestief. Beim breiten Swiss Performance Index (SPI) resultierte zum Schluss ein Minus von 1,50 Prozent auf 10'442,87 Zähler. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei welchem die defensiven Schwergewichte nicht mit ihrem ganzen Gewicht enthalten sind, gab um 1,58 Prozent auf 1'377,32 Zähler nach. Von den SLI-Titeln schlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...