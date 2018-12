Mainz (ots) - Woche 01/19



Mi., 2.1.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: 7.00 - 9.00 Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin



Bitte streichen: N.N.



(Änderung bitte auch für Do., 3.1.2019 und Fr., 4.1.2019 beachten.)



Woche 03/19



Mo., 14.1.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: 5.30 - 7.00 Wolf-Christian Ulrich 7.00 - 9.00 Dunja Hayali, Mitri Sirin



(Änderung bitte auch für Di., 15.1.2019 bis Fr., 18.1.2019 beachten.)



----------------------------------------



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:



22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.14/HD/Dd 5.1/UT) Jagd durch London (Survivor)



Kate Abbott Milla Jovovich Sam Parker Dylan McDermott Nash Pierce Brosnan Sally Frances de la Tour Paul Anderson James D'Arcy Crane Angela Bassett Pavlou Benno Fürmann



Regie: James McTeigue USA 2015



23.40 heute+ (VPS 00.20)



zu Mo., 14.1.



23.55 Das kleine Fernsehspiel (HD) Wir haben nur gespielt



Jona Finn-Henry Reyels Miro Roman Bkhavnani Eva Silke Bodenbender Robert Godehard Giese Jurek Alexandru Cirneala Kristina Mercedes Müller Mann in rotem Auto Max Ruhbaum Polizist Vàclav Vesely und andere



Schnitt: Halina Daugird Musik: Henry Reyels Kamera: Jenny Lou Ziegel Buch: Katrin Milhahn, Antonia Rothe-Liermann Regie: Ann-Kristin Reyels Deutschland 2018 Originalfassung Deutsch, Russisch mit deutschen Untertiteln Free-TV-Premiere



1.20 Bares für Rares (VPS 02.00)



2.15 Bares für Rares (VPS 02.55)



3.05 Bares für Rares (VPS 03.45)



4.00 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 21.12.2018) Deutschland 2018



4.55 hallo deutschland



-5.30



("Montagskino im ZDF:Die glorreichen Sieben" und "Das kleine Fernsehspiel: Töchter" verschieben sich auf einen späteren Termin. Die Wiederholung "Leute heute entfällt.)



Di., 15.1.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturren ab 0.20 Uhr beachten:



0.20 Jagd durch London (VPS 0.19/HD/Dd 5.1/UT) (Survivor) (vom Vortag)



Kate Abbott Milla Jovovich Sam Parker Dylan McDermott Nash Pierce Brosnan Sally Frances de la Tour Paul Anderson James D'Arcy Crane Angela Bassett Pavlou Benno Fürmann



Regie: James McTeigue USA 2015 zu Di., 15.1.



1.45 GSI - Spezialeinheit Göteborg (VPS 1.50)



3.15 The Knick (VPS 3.20)



4.10 WISO (VPS 4.15)



4.55 hallo deutschland (VPS 5.00) -5.30



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246