Zürich (ots) - Das vegane Fast-Food-Konzept Swing Kitchen

expandiert in die Schweiz. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. «Im März 2019 soll unser erster Betrieb in der

Schweiz öffnen, im ehemaligen Kino Royal in Bern», sagt Charly

Schillinger, Gründer der österreichischen Burger-Kette. Schillinger

sieht in der Schweiz ein Potenzial «von sechs bis zehn Betrieben,

abgesehen von Bern auch in Basel, Genf, Luzern, Winterthur und zwei-

bis dreimal in Zürich.» Swing Kitchen wurde 2015 gegründet. Aktuell

gibt es sieben Betriebe des veganen Burger-Konzepts, fünf davon in

Österreich, zwei in Berlin.



