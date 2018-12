Amazon musste am Mittwoch mit den enormen Kursbewegungen des Vortags fertigwerden. Am Vortag war die Aktie ausgehend von Tops bei 1.550 Euro auf weniger als 1.500 Euro durchgereicht worden, sodass die hier vermuteten Unterstützungen erneut durchbrochen wurden. Am Mittwoch kamen zwar neue Verluste hinzu, doch immerhin konnte sich der Wert über der sehr wichtigen Haltezone in Höhe von 1.475 Euro halten. Dies könnte ein Signal dafür sein, dass die Aktie lediglich unter dem zuletzt schwachen Gesamtmarkt ... (Frank Holbaum)

