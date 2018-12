Die Deutsche Bank hat sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Der Wert ist aber weiterhin über 8 Euro angesiedelt und schaffte es zumindest, die dortige Unterstützungszone zu verteidigen. Dabei ist der Wert in den vergangenen Tagen dieser vermeintlich letzten Auffangstelle immer weiter entgegengefallen.

Die Notierungen dürften in den nächsten Tagen die Untergrenze noch einmal testen. Die Dynamik ist auffallend negativ. Der Wert hat in einem Monat mehr als 13 % abgegeben und in drei Monaten ... (Frank Holbaum)

