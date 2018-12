Tagesausblick für 06.12.: Dow drückt den DAX. Bayer stellt sich gegen den Trend!

Richard Pfadenhauer,

Der Dow Jones sackte gestern rund 700 Punkte nach unten. Für Unsicherheiten sorgte dabei der Fortgang im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Inzwischen mehren sich Befürchtungen, dass dieser Streit Spuren bei der US-Konjunktur hinterlassen könnte. Die europäischen Aktienbarometer zogen heute nach. So sank der DAX im Tagesverlauf auf 11.200 Punkte und der EuroStoxx 50 Index auf 3.150 Punkte.

Anleihen waren derweil gefragt. So sank die Rendite von langfristigen deutschen Bundesanleihen zeitweise auf 0,25 Prozent und die Rendite von amerikanischen Staatspapieren auf 2,9 Prozent. Palladium ist nun teurer als Gold. Der Preis für eine Unze Palladium schob sich auf 1.250 USD und überholte damit den Goldpreis.

Unternehmen im Fokus

Bayer lud heute zum Kapitalmarkttag. Dabei gab das Management weitere Details zu ihren Zielen bekannt. So soll der Umsatz bis 2022 um durchschnittlich vier Prozent und der Freie Cash Flow durchschnittlich um 18 Prozent pro Jahr steigen. Die Bayer-Aktie zählte heute zu den wenigen Gewinnern im DAX und stabilisierte sich zum Handelsschluss bei rund EUR 66. Die Aktie des Biotechnologiekonzerns Evotec brach heute über 15 Prozent ein. Auslöser war unter anderem ein Interview von Finanzvorstand Enno Spillner. Darin stellte er höhere Investitionen und mögliche Zukäufe in Aussicht. "Es geht nicht nach schierer Größe, sondern darum, was technologisch gut zu uns passt oder Märkte erschließt oder die Wertschöpfungskette abrundet," so Spillner gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Anleger sind dennoch verunsichert. Die Aktie von Juventus Turin sprang heute über acht Prozent nach oben. RTL Group gab bekannt, kräftig in "Video on Demand" zu investieren. Dies dürfte jedoch auf die Margen drücken und diese Vorstellung kam bei Anlegern nicht gut an. Tesla will ab Februar das Model 3 in Europa ausliefern. Heute waren die US-Börsen geschlossen. Gestern setzte sich das Papier im Bereich des Allzeithochs von rund USD 360 fest. VW plant den Abschied vom Verbrennungsmotor. Anleger ignorierten diese Pläne jedoch und verfolgen vielmehr die Meldungen aus Washington zu potenziellen Strafzöllen auf importierte Autos. Zalando fiel heute auf den tiefsten Stand seit Sommer 2016.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 1. Dezember

USA - Handelsbilanz, Oktober

USA - Auftragseingang Industrie, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.270/11.380/11.480/11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.060 Punkte

Der DAX sank gleich zu Handelsbeginn auf rund 11.200 Punkten und pendelte im weiteren Handelsverlauf zwischen 11.200 und 11.260 Punkte. Damit wurde die Unterstützung bei 11.270 Punkte unterschritten. Nun droht ein Rücksetzer bis 11.060 Punkte. Die Bullen werden sich voraussichtlich erst wieder oberhalb von 11.400 Punkte melden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2017 - 05.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.12.2013 - 05.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten

Obere Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX4TJ9 4,90 10.700 14.000 14.03.2019 DAX HX4ZVP 3,30 10.700 12.400 14.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2018; 17:46 Uhr

