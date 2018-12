Zürich (awp) - Rieter hat Rico Randegger zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs After Sales ernannt und ihn in dieser Funktion in die Konzernleitung berufen. Er tritt die Nachfolge von Carsten Liske an, der ab den 1. Januar den Geschäftsbereich MachinesSystems führen wird. Randegger wird seine neue Funktion am 1. Juni 2019 ...

