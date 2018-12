Marl (ots) - In der heutigen Sitzung der Gesellschafterversammlung des Grimme-Instituts haben sich alle Grimme-Gesellschafter einvernehmlich für die Verlängerung des Geschäftsführungsvertrages von Dr. Frauke Gerlach um weitere fünf Jahre ausgesprochen. Zugleich dankten sie ihr für ihre besonderen Leistungen bei der Reform des Grimme-Preises, der Weiterentwicklung des Grimme-Instituts und beim Aufbau des Grimme-Forschungskollegs an der Universität zu Köln.



Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Frau Heike Richter, die den Deutschen Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) vertritt, führt hierzu aus: "Wir würden uns freuen, Frau Dr. Gerlach für eine zweite Amtszeit als Geschäftsführerin und Direktorin des Grimme-Instituts gewinnen zu können, damit sie ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann."



Gesellschafter des Grimme Instituts sind



- Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (40 %) - Land Nordrhein-Westfalen (10 %) - Film und Medien Stiftung NRW (10 %) - Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (10 %) - Stadt Marl (10 %) - Westdeutscher Rundfunk - WDR (10 %) - Zweites Deutsches Fernsehen - ZDF (10 %)



OTS: Deutscher Volkshochschul-Verband newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120024 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120024.rss2



Pressekontakt: Heike Richter Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Leiterin der Volkshochschule Leipzig Telefon: 0162 / 7062835 E-Mail: richter.heike@leipzig.de