China ist das Land der großen Pläne: "Made in China 2025" sollte das Land in zehn Schlüsseltechnologien zwischen Robotik und Landwirtschaft zu einem führenden Hersteller von Qualitätsprodukten machen, die "Belt and Road-Initiative", auch bekannt als "Neue Seidenstraße", Chinas Strategie einer gesteuerten Globalisierung in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...