Zürich (ots) - Der scheidende Wirtschaftsminister Johann

Schneider-Ammann gibt zwar seinen Posten in Bern auf, aber er wird

nicht Ruheständler. «Ich werde kaum auf dem Ofenbänkli sitzen

bleiben», meint er zur «Handelszeitung». Er habe Angebote für

Verwaltungsratsmandate, diese werde er in aller Ruhe prüfen. Vor

seiner Wahl in den Bundesrat sass er im Verwaltungsrat der

Industriefirma Mikron, wo die Ammann-Gruppe von Schneider-Ammann die

Ankeraktionärin ist. Auch als Investor in Startups werde er sich

wieder betätigen. Sein Geschäftsfeld: «Mich fasziniert Biotech.» Als

Wirtschaftsminister trat er regelmässig an Startup-Events auf. Sein

Fazit: «Wir alle können von diesem unternehmerischen Spirit viel

mitnehmen.» Der Berner hat einen weiteren Plan: «Mir schwebt vor,

eine kleine Schreinerei zu betreiben.» Schneider-Ammann ist

zuversichtlich, dass das Freihandelsabkommen mit den USA aushandelbar

ist. Schneider-Ammann: «Ich habe in Washington klipp und klar gesagt:

Wir wollen ein Freihandelsabkommen aushandeln, am liebsten noch

2019.» Er glaube, dass die Voraussetzungen für einen Vertrag

«weitestgehend» erfüllt seien. Noch gelte es ein paar wenige Punkte

auf dem sogenannten Scoping-Paper abzuarbeiten. Derzeit seien noch

ein paar Dinge zu klären, «etwa der Umgang mit unterschiedlichen

Produktionsmethoden und Deklarationsvorschriften».



