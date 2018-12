Tron, die nach Marktkapitalisierung 11. größte Kryptowährung, hat in diesem Jahr einen Meilenstein nach dem anderen erreicht. Außerdem arbeitet das Netzwerk an anderen wegweisenden Projekten wie Project Atlas. Diese Woche kündigte der Gründer von Tron, Justin Sun, der Community an, dass die Transaktionen im Netzwerk 2 Millionen überschritten haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...