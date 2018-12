Continental hat am Mittwoch einen kleinen Kursgewinn realisiert. Dies könnte auf einen starken Verlauf in den kommenden Handelssitzungen verweisen, so die Meinung von Analysten. Schließlich verteidigte Continental damit die Unterstützungen bei 130 Euro geradezu mustergültig. Dennoch: Vorsicht, mahnen die Charttechniker. Denn schon mit Blick auf die vergangenen vier Wochen ist angesichts eines Abschlags von 13 % schnell zu erkennen, dass die Gesamttendenz nach unten weist. In drei Monaten ging ... (Frank Holbaum)

