Spannung pur bei der Aktie von E.ON. Der Wert hat am Mittwoch einen kleinen Aufschlag geschafft. Damit sind die Notierungen auf einem guten Weg, die 9-Euro-Marke zu verteidigen. Hier hält sich die Aktie seit Ende vergangener Woche auf, womit sich das Bild einer stärkeren Unterstützung bei 9 Euro verfestigt. Nun sieht es so aus, als würde der Kurs nicht unter diese Marke fallen. Unter dem Strich sprechen Analysten daher von einem Schritt in die richtige Richtung. Nun kann E.ON wieder Kurs auf ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...