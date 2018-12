Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec steigt in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf. Wie die Deutsche Börse am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, rückt zudem der schwergewichtige Börsenneuling Knorr-Bremse in den SDax auf. Der Bremsen-Spezialist schaffte damit den direkten Sprung in den MDax nicht. In der ersten Börsenliga in Deutschland ergaben sich beim Dax keine Änderungen.

Aus dem MDax steigt der Ticketvermarkter CTS Eventim ab und wechselt in den SDax. Dort wird auch der Batteriekonzern Varta aufgenommen. Die Aktien von Baywa und von DMG Mori müssen weichen.

Anpassungen der außerordentlichen Überprüfung werden aufgrund der Weihnachtsfeiertage zum 27. Dezember umgesetzt. Kriterien für die Neueinteilung sind der Börsenwert und zugleich auch der Börsenumsatz. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat./jha

