Freiburg (ots) - Dass die Justizbehörde der EU den jüngsten Einsatz koordiniert hat, zeigt, wie wichtig es ist, die internationale Justizzusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität auszubauen. Doch auch in Deutschland besteht Handlungsbedarf. Nicht zuletzt die Mafia-Morde von Duisburg 2007 offenbaren, dass es der Organisation gelungen ist, sich erfolgreich festzusetzen. Und die Mafia steht nicht allein. Sie konkurriert hierzulande mit Gruppen aus dem Rockermilieu und gut organisierten Familienclans aus dem arabischen und dem osteuropäischen Raum. Italien hat in den vergangenen Jahren seine Gesetze gegen die Mafia deutlich verschärft - warum nicht auch Deutschland? http://mehr.bz/khs282g



