Über die in Berlin ansässige Tochter TS Markt will der russische Einzelhändler aus Krasnojarsk, in Sibirien, "mehr als 100" Läden mit Verkaufsflächen von 800 bis 1.200 m² mit Parkplätzen mieten, berichtet german-retail-blog.com. Die Expansion ist sowohl in Nord- als auch Ostdeutschland, einschließlich Berlin, Mecklenburg-Westpommern, Sachsen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...