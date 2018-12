Am 6. Dezember geht in Freiburg ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start. Im Stadtteil Zähringen eröffnet die fünfte Freiburger Alnatura Filiale, mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche der bisher größte Markt des hessischen Bio-Händlers. Alnatura: Gemüse aus der Region. Fotograf: Marc Doradzillo Die Kundinnen und Kunden finden dort ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...