Aus Südafrika stammten Valencia Late, Midknight und Delta Seedless, welche jedoch kontinuierlich an Bedeutung verloren. Italienische Navel ergänzten ebenso wie griechische Navelina. In Hamburg wickelte man erste türkische Washington Navel zu 11,- bis 12,- € je 15 kg ab. Bildquelle: Shutterstock.com Navelina gleicher Herkunft ließen in Berlin bezüglich ihres...

