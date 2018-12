Die Führungen der Mangoerzeuger trafen sich mit ihrer jeweiligen Basis am Dienstag, um die Vorschläge zu prüfen, die von den Exporteuren und der Regierung gemacht wurden. Dann werden sie eine Erklärung über die Aufhebung des Streiks geben, so ein Nachrichtenbericht von Agraria.pe. Bildquelle: Shutterstock.com Seit Beginn des Streiks der Mangoerzeuger in Piura (25....

Den vollständigen Artikel lesen ...