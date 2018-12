Lange Zeit haben sich Trucker-Fahrer als Könige der Landstraße gefühlt. Hinter den Kulissen gibt es aber Strukturveränderungen in einem Ausmaß, die der Öffentlichkeit weitgehend verborgen bleiben. In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint diese Veränderung erst, wenn auf einmal mitten in der Saison trotz voller Auftragsbücher etwa 10 Prozent der...

Den vollständigen Artikel lesen ...