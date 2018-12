CyberArk (NASDAQ: CYBR) meldete heute, im ersten Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management 1 wegen der Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision als führendes Unternehmen in diesem Bereich ausgezeichnet worden zu sein.

Dem Bericht zufolge ist "Privileged Access Management einer der kritischsten Sicherheitskontrollbereiche, insbesondere in der zunehmend komplexen IT-Umgebung von Heute. Bei Sicherheit und Risikomanagement führende Unternehmen müssen PAM-Tools und eine langfristige Strategie für die umfassende Risikominderung einsetzen."

CyberArk liefert die branchenweit umfassendste Lösung, die privilegierte Konten, Anmeldedaten und Geheimnisse überall dort sichert, wo sie vorkommen, ob direkt vor Ort, in hybriden Cloud- und DevOps-Umgebungen sowie am Endpunkt.

"Seit der Gründung des Privileged Access Management-Markts arbeitet CyberArk unablässig an der Mission des Unternehmens, für kontinuierliche Innovation zu sorgen und mit Lösungen die Branchenführung zu übernehmen, die die Sicherheit drastisch verbessern, Risiken reduzieren und Kunden mehr als zufriedenstellen", so Marianne Budnik, CMO, CyberArk.

Gartner Peer Insights dokumentiert die Kundenerfahrung mithilfe verifizierter Bewertungen und Peer-Reviews durch Enterprise-IT-Fachleute. Mit Stand vom 10. September 2018 umfassen die CyberArk-Rezensionen u. a. folgende:

"Das Produkt half dabei, Aspekte zu schützen, die leicht übersehen werden. Das Kundenerfolgsteam hat das Unternehmen und Produkt höher als alle anderen Anbieter/Support-Leistungen bewertet. Aufgrund meiner Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit IT-Sicherheitsanbietern ist CyberArk in einer Klasse für sich." IT, Sicherheit und Risikomanagement, Gesundheitsbranche [vollständige Rezension lesen]

"CyberArk funktioniert prima, um unsere Domain-Admin-Passwörter zu speichern und bei Bedarf zu rotieren. Es handelt sich um ein grundlegendes Tool für das 'Ausradieren' bei einer Sicherheitsverletzung mit hohem Tempo. Die neue UI in Version 10 ist super!" CSO, Fertigungsindustrie [vollständige Rezension lesen]

"Kundenfokussierte und leistungsstarke Lösungen mit einer vollständigen Vision für die Zukunft." Identitäts- und Zugangsmanager, Medienbranche [vollständige Rezension lesen]

1 Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Dale Gardner, Justin Taylor, Abhyuday Data, Michael Kelley, 3. Dezember 2018

Gartner-Ausschlussklauseln

Gartner empfiehlt keine der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungspublikationen und rät den Nutzern der Technologien auch nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Recherche aus, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner Peer Insights-Rezensionen stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer aufgrund von deren eigenen Erfahrungen und nicht die Ansichten von Gartner oder von Gartner-Partnerunternehmen dar.

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) ist im Bereich der Privileged Access-Sicherheit führend, einer kritischen Ebene der IT-Sicherheit zum Schutz von Daten, Infrastruktur und Assets im gesamten Unternehmen, in der Cloud und in der gesamten DevOps-Pipeline. CyberArk liefert die branchenweit umfassendste Lösung zur Reduzierung von durch privilegierte Anmeldedaten und Geheimnisse entstandene Risiken. Weltweit führende Unternehmen und Organisationen vertrauen für den Schutz vor externen Angreifern und böswilligen Insidern auf CyberArk, darunter 50 Prozent der Fortune 500-Unternehmen. CyberArk ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz im israelischen Petach Tikva sowie dem US-Hauptsitz in Newton, Massachusetts. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in ganz Nord- und Südamerika, im Raum EMEA, Asien-Pazifik und in Japan. Weitere Informationen über CyberArk erhalten Sie unter www.cyberark.com, lesen Sie die CyberArk-Blogs oder folgen Sie uns auf Twitter unter @CyberArk, LinkedIn oder Facebook.

Copyright 2018 CyberArk Software. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

