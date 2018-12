"Die Welt" zur Trauerfeier für George Bush:

"Wenn eine Gestalt von welthistorischer Größe wie George H.W. Bush zu Grabe getragen wird, erscheint es so, als hielte die Welt für einen Moment den Atem an. Hier und jetzt geht eine Epoche sichtbar zu Ende, die Pax Americana, die seit dem Zweiten Weltkrieg Stabilität und Wohlfahrt gebracht hat. Bush verband auf sehr amerikanische Weise zweierlei: die feste Hand, mit der er die amerikanische Militärmacht politisch und diplomatisch einzusetzen wusste, und die Vision einer dauerhaft besseren Weltordnung. Dieses Versprechen, das er am Ende des Golfkriegs abgab, musste unerfüllt bleiben. Bush war beides, amerikanischer Patriot und Meister des globalen Gleichgewichts in hochgefährlichen Zeiten. Einen Staatsmann wie ihn wird die Welt nicht bald wieder sehen."/DP/jha

